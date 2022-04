Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2095 Karma: 5021 Malgré les panneaux d'avertissement et d'interdiction,

un bateau s'amarre sous un pont basculant.

Puis c'est le drame !



contrepoids écrasent bateau

