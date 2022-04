Options du sujet Imprimer le sujet

Camera rétroviseur sur la E-Tron

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2099 Karma: 5026 La caméra rétro sur la E-Tron reporte l'image sur un écran dans la portière passager !







Re: Camera rétroviseur sur la E-Tron

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 7626 Karma: 930 Je vois cette voiture depuis des lustres, mais je lis toujours "étron".

