LeFreund Il s'accroche derrière un camion en caddie sur l'autoroute!

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5657 Karma: 15365 Un individu en Afrique du Sud s'est accroché derrière un camion, dans un caddie, sur l'autoroute!





Attention, ne faites pas cela à la maison!

babcool Re: Il s'accroche derrière un camion en caddie sur l'autoroute!

Damn, moi qui pensait justement pouvoir enfin utiliser l'autoroute que je me suis construit dans la cave :'( Citation :Damn, moi qui pensait justement pouvoir enfin utiliser l'autoroute que je me suis construit dans la cave :'(

