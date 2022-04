Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un livreur laisse un colis en évidence 5 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13686 Karma: 8979 Un livreur laisse un colis en évidence devant le seuil d'une maison. Il n'a pas vu toutes les vidéos de vols de colis qui pullulent sur internet ?

Le pauvre colis terrorisé par cette situation de vulnérabilité a dû prendre la décision de se cacher par lui-même pour se mettre en sécurité.





Tags : vent, paillasson, tapis

Contribution le : Aujourd'hui 10:33:40