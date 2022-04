Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS 5 ans et cavalière émérite 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2105 Karma: 5038 Une petite fille de 5 ans sur son cheval participe à une course de tonneaux.

Une petite bombe peut-être????





Contribution le : Aujourd'hui 15:02:39

AshySlashy Re: 5 ans et cavalière émérite 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/04/2007 11:48 Post(s): 7629 Karma: 937 Elle est drôlement secouée! Heureusement que le cheval est en pilote-auto

Contribution le : Aujourd'hui 15:40:05

Kokoon Re: 5 ans et cavalière émérite 0 #3

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 09:23 Post(s): 414 Karma: 280 elle se fait promener et balancer dans tous les sens surtout, mais elle tient dessus

Contribution le : Aujourd'hui 15:40:58