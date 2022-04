Zemmour vire par Zidane

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2629 Karma: 2904





Eric Zemmour se déplaçait pour sa campagne, samedi 2 avril à Marseille et a été expulsé d'un terrain du Zidane Five Club, un complexe de football privé situé à Aix-en-Provence, par Nourredine Zidane, l'un des frères du champion du monde 1998.

Les équipes d'Eric Zemmour avaient réservé deux terrains de football en payant deux fois 160 euros, pour deux heures, comme l'a appris France Télévisions. Pourtant, le camp de l'ancien polémiste n'avait pas prévenu les gérants des lieux que ce moment sportif venait clôre la séquence marseillaise d'Eric Zemmour.

Le candidat et plusieurs militants sont arrivés sur le terrain et ont joué environ dix minutes, avant que Nourredine Zidane n'intervienne avec deux autres personnes du club, en dénonçant une récupération. Ils ont alors exigé le départ d'Eric Zemmour et ses militants, ainsi que de la presse.

