psikopate le tennis est un sport de gentleman

RMC Sport - Gros craquage d'un joueur de tennis français lors d'un tournoi Futures au Ghana. Après avoir perdu la rencontre en trois sets au jeu décisif (7-5), Michael Kouame, jeune junior français de 15 ans, a complètement craqué et frappé son adversaire en plein visage.





FMJ65 Re: le tennis est un sport de gentleman

C'est juste une petite tapette de félicitation, au plus ... ! Frapper, frapper, tout de suite les grands mots !C'est juste une petite tapette de félicitation, au plus ... !

