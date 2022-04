Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Faire de la balançoire devant un feu



- Une balançoire pour enfant

- Un adulte en léger surpoids

- Un feu dans l'axe de la balançoire

Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?





FMJ65 Re: Faire de la balançoire devant un feu

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14098 Karma: 4345 Et puis quelle idée de mettre une tortue dans le brasero ??!!!

