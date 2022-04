Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Quand tu oublies comment fonctionne une main 5 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2111 Karma: 5052 Un femme boit un verre de vin



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 18:05:11

CrazyCow Re: Quand tu oublies comment fonctionne une main 0 #4

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16575 Karma: 23498



Edit : Ah non c’est bon j’ai compris. Ça reste bizarre quand même. Elle fait un 180° avec son pouce !Edit : Ah non c’est bon j’ai compris. Ça reste bizarre quand même.

Contribution le : Aujourd'hui 18:34:36