Hamster dame Inscrit: 10/07/2016 18:17 Post(s): 12480 Karma: 8916

Vidéo proposée par Dr Nozman, youtubeur qui fait dans la science et les découvertes.



Et vous ? quel syndrome étrange vous intrigue ?

Moi, c'est celui de la main étrangère, super flippant.





Les plus étranges syndromes (syndrome de la langue velue)

Contribution le : Aujourd'hui 20:38:57