Petite démonstration mathématique à la télévision serbe

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13690 Karma: 9011 Pendant une émission de télé serbe, une chroniqueuse résout une équation en direct sur un tableau blanc, avec beaucoup d’assurance. Une brillante démonstration.





Contribution le : Aujourd'hui 00:15:52

Re: Petite démonstration mathématique à la télévision serbe

Je m'installe Inscrit: 26/10/2007 18:11 Post(s): 352 Karma: 77 C'est une belle métaphore sur la démonstration erronée de nombreux concepts. La méthode semble bonne, faut juste prendre la bonne donnée avant de la transférer

Contribution le : Aujourd'hui 00:48:11