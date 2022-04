Options du sujet Imprimer le sujet

Delta3200 WEYRDLE : un WORDLE français Hardcore 1 #1

Inscrit: Aujourd'hui 11:15:30

Je partage avec vous un petit jeu que j'ai créé !

ATTENTION, ce jeu n'est pas facile !!

C'est le principe du Wordle sauf qu'il y a 6 mots à découvrir. Chaque mot découvert devient une proposition pour le mot suivant et la coloration des lettres vous aide à trouver leur position exacte.

Tous les mots de 5 lettres acceptés au Scrabble sont valides (donc verbes conjugués etc...).

Mais le mieux pour comprendre, c'est encore d'essayer !

Prêts pour la prise de tête



