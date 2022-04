Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Shotgun King : The Final Checkmate Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



DoubleZ Shotgun King : The Final Checkmate 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3929 Karma: 1110 Vous navigateur est trop vieux



https://ldjam.com/events/ludum-dare/50/shotgun-king



Réalisé pour le Ludum Dare 50 (compétition visant a créer un jeu sur un thème imposé en moins de 72 heures) cette variante du jeu d'échec remplace l'armée complète d'une des deux équipes par... un fusil à pompe ! Ce voulant être un Rogue-like, vous allez souvent perdre. A la fin de chaque niveau, vous allez devoir choisir une amélioration pour votre roi mais elle donnera aussi une amélioration pour l'équipe adverse (en gros vous choisissez de quelle manière le jeu devient plus compliqué).



Contrôle :

- Cliquez sur une case pour vous y déplacer (déplacement d'une case)

- Cliquez sur un ennemi pour l'attaquer à distance (le fusil perd en précision sur la distance au point de faire des dégâts collatéraux)

- Cliquer sur l’âme à droite pour pouvoir utiliser sa manière de se déplacer sur un tour. Vous récupérez l'âme d'une pièce vaincue si un ou plusieurs espaces est disponible.

- Le fusil se recharge d'une balle par déplacement (obligatoire).

- (Amélioration pas de coté) Clique droit pour définir le tir (à faire en premier) et clique gauche pour le déplacement lors du même tour.

- Votre roi n'a qu'un seul point de vie mais est capable 3 fois par tour de savoir si une action le ferai tuer immédiatement auquel cas l'action est simplement annulée. Certaines actions ne sont pas couvert par cette protection donnant direct un game over. Réalisé pour le Ludum Dare 50 (compétition visant a créer un jeu sur un thème imposé en moins de 72 heures) cette variante du jeu d'échec remplace l'armée complète d'une des deux équipes par... un fusil à pompe ! Ce voulant être un Rogue-like, vous allez souvent perdre. A la fin de chaque niveau, vous allez devoir choisir une amélioration pour votre roi mais elle donnera aussi une amélioration pour l'équipe adverse (en gros vous choisissez de quelle manière le jeu devient plus compliqué).Contrôle :- Cliquez sur une case pour vous y déplacer (déplacement d'une case)- Cliquez sur un ennemi pour l'attaquer à distance (le fusil perd en précision sur la distance au point de faire des dégâts collatéraux)- Cliquer sur l’âme à droite pour pouvoir utiliser sa manière de se déplacer sur un tour. Vous récupérez l'âme d'une pièce vaincue si un ou plusieurs espaces est disponible.- Le fusil se recharge d'une balle par déplacement (obligatoire).- (Amélioration pas de coté) Clique droit pour définir le tir (à faire en premier) et clique gauche pour le déplacement lors du même tour.- Votre roi n'a qu'un seul point de vie mais est capable 3 fois par tour de savoir si une action le ferai tuer immédiatement auquel cas l'action est simplement annulée. Certaines actions ne sont pas couvert par cette protection donnant direct un game over.

Contribution le : Aujourd'hui 15:53:25



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo