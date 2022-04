Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2124 Karma: 5071

Méthode ancestrale de coupe d'une grume.



Vous navigateur est trop vieux





vs méthode moderne avec optimisation de la grume fonction du bois et des commandes





SAWING LINE with scanning, MEBOR, HIGH production, VTZ OF, START-UP

Contribution le : Aujourd'hui 19:24:06