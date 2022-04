Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Démonstration de kung-fu 1 #1

Coup de coude dans son front



Vous navigateur est trop vieux Un père montre un mouvement à son fils... d'un peu trop près.Coup de coude dans son front

Re: Démonstration de kung-fu

C'est comme ça que ça rentre !

