THSSS L'évolution du bec de canard 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2129 Karma: 5072 L'ultime adaptation d'un bec de canard, pendant des siècles et des siècles

d'évolution, pour parvenir à vider cette assiette remplie d'eau et de petits pois,

posée au sol sur une bande de papier absorbant, en moins de temps qu'il n'en

faut pour le décrire.

Magnifique.



Contribution le : Aujourd'hui 19:49:09