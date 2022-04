Crash d'un avion de transport au Costa Rica :

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1415 Karma: 736

https://www.aviacionline.com/2022/04/dhl-boeing-757-crash-in-costa-rica-what-we-know/



traduction Google :



Jeudi matin 7 avril, un Boeing 757 a été impliqué dans un accident lorsque le vol D0 7216 opéré par DHL a décollé de l'aéroport international Juan Santamaría (SJO) à destination de Guatemala City (GUA), mais a dû retourner à l'aéroport après avoir signalé des problèmes hydrauliques.



L'appareil est un Boeing 757-200F immatriculé HP-2010DAE, exploité par la filiale panaméenne Aero Expreso ( DHL ).



Selon les médias locaux, les pilotes ont fait état de problèmes hydrauliques au moment de l'ascension. Dans les dernières heures, plusieurs vidéos et images ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant un atterrissage brutal et freinant au maximum.



À la fin de l'atterrissage, l'avion a viré de 180° et s'est écrasé dans un talus à côté de la piste, divisant le fuselage en deux.



Les services d'urgence sont immédiatement intervenus sur le site de l'avion pour atténuer tout début d'incendie. Selon les premiers rapports, les deux pilotes sont vivants et indemnes, au-delà du choc du moment.



FlightRadar24.com, une plate-forme de suivi des avions, le DHL était en attente pendant plus de 50 minutes au-dessus de la côte costaricaine, peut-être pour brûler du carburant et libérer du poids supplémentaire pour l'atterrissage.



Autres videos











Contribution le : Hier 23:56:50