Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow «Il aura un dentier à 30 ans» : la tendance des dents limées inquiète les dentistes 2 #1

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16590 Karma: 23502 La pose de facettes, la nouvelle mode chez les influenceurs.





«Il aura un dentier à 30 ans» : la tendance des dents limées inquiète les dentistes

Contribution le : Aujourd'hui 11:24:21