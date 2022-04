Pink Floyd sort un nouveau titre après 28 ans, en soutien à l'Ukraine

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33665 Karma: 11495







Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)



Extrait dans le clip vient d'ici



Andriy Khlyvnyuk chante dans les rues de Kiev (traduction en sous-titres) - GUERRE EN UKRAINE



La pochette du single reprend une peinture de la fleur nationale de l’Ukraine, le tournesol.





Une version complète du chant patriotique Ukrainien repris:



Ой, у лузі червона калина. Ukrainian patriotic folk song



Le nom du chant en Français: "Oh, viburnum rouge dans le pré" Le groupe anglais Pink Floyd sort le single Hey, Hey, Rise Up ! en soutien au peuple ukrainien, avec entre autre le chanteur ukrainien Andriy Khlyvnyuk.Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)Extrait dans le clip vient d'iciAndriy Khlyvnyuk chante dans les rues de Kiev (traduction en sous-titres)- GUERRE EN UKRAINELa pochette du single reprend une peinture de la fleur nationale de l’Ukraine, le tournesol.Une version complète du chant patriotique Ukrainien repris:Ой, у лузі червона калина. Ukrainian patriotic folk songLe nom du chant en Français: "Oh, viburnum rouge dans le pré"

Contribution le : Aujourd'hui 12:49:35