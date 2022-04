Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Impressionnant saut d'un pick-up 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2131 Karma: 5086 Avec beaucoup d'élan, ce pick-up s'envole tel un oiseau...

Et atterrit comme une grosse crotte...



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 13:25:05

FMJ65 Re: Impressionnant saut d'un pick-up 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14116 Karma: 4357 J'aurais plutôt dit "comme une grosse merde" ! Appelons un chat un chat !

Contribution le : Aujourd'hui 14:10:08