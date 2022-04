Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un présentateur météo appelle ses enfants en direct 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45624 Karma: 23293 Le présentateur météo Doug Kammerer appelle ses enfants en direct pour les prévenir de l'arrivée d'une tornade.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 16:34:35