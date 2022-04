Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Le chat : Chasseur impitoyable 2 #1

Le chat, chasseur silencieux et mortel face à sa proie.

Sauf s'il a signé un pacte de non agression...

Sauf s'il a signé un pacte de non agression...



Contribution le : Aujourd'hui 20:29:01

FffJjj Re: Le chat : Chasseur impitoyable 0 #2

C'est une légende que les chats chassent les rats, c'est trop gros pour eux.

Contribution le : Aujourd'hui 21:02:13

Surzurois Re: Le chat : Chasseur impitoyable 0 #3

@FffJjj Alors ça dépend des chats (et des rats) mais en terme de taille c'est carrément à leur portée, le chat de mes parents qui est un modèle réduit a aucun mal à bouffer des gros pigeons ou de belles taupes !

Contribution le : Aujourd'hui 21:12:27