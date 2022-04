Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Koreudle, le Wordle spécialement conçu pour les Koréusiens ! 1 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13700 Karma: 9023 Koreudle



Synopsis:

Surfant sur la vague des Wordle qui se créent à tout va, j'ai l'honneur de vous présenter Koreudle, un Wordle dont les mots à trouver ont un rapport avec notre chère communauté !



Comment Jouer:

• souris/clavier



Genre:

#wordle







>>> Jouer à Koreudle <<<



Contribution le : Aujourd'hui 05:05:13