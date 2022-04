Options du sujet Imprimer le sujet

Tortue territoriale + Canards arbitres 1 #1

Une tortue ne tolère pas les étrangers dans SON jardin



Deux canards séparent deux coqs en train de se bagarrer et en punissent un dans sa chambre



Contribution le : Aujourd'hui 15:08:20

alfosynchro Re: Tortue territoriale + Canards arbitres 0 #2

1/ Elle s'appelle Eric Z !



2/ ne seraient-ce point des oies au lieu de canards ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:04:11