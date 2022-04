Options du sujet Imprimer le sujet

-LeZ- Depardieu le casseur de chiotte 0 #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3966 Karma: 1952 Un bon vivant qui ne pense qu'à bouffer tout ce qui bouge. Non, je ne parle pas d'Obelix...quoique...





Depardieu le casseur de chiotte

Contribution le : Aujourd'hui 19:25:34