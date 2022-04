Options du sujet Imprimer le sujet

Quand tu viens du futur et que tu n'as pas besoin d'armure :

Un homme nu et alcoolisé de 25 ans s'est introduit sur le tarmac d'un aéroport au Kazakhstan

Contribution le : Aujourd'hui 20:59:40