Olyer [FAIL] Rugby à 7 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2655 Karma: 2923



Ce samedi 9 avril, lors de l’étape de Singapour, 5e manche des HSBC World Series (rugby à 7), le Canada a marqué un essai improbable face aux États-Unis.

Alors que les États-Unis étaient en possession du ballon, et que la fin du match était atteinte, l’Américain Kevon Williams a souhaité sortir le ballon au pied, sauf que celui-ci a heurté l’un des poteaux, et le Canadien Anton Ngongo en a profité marquer.

Contribution le : Aujourd'hui 02:07:00