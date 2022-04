Conditionner des mouches

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2156 Karma: 5138 Des mouches sont placées dans un bocal qui est fermé par un couvercle durant 3 jours.

Au 4ième jour, le couvercle est retiré mais aucune mouche ne sortira jamais du bocal.

Et si elles se reproduisent, les petites mouches feront de même...





Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 628 Karma: 391 J'ai tenté la même expérience avec divers animaux plus gros : je les ai mis pendant 2 semaines dans une caisse sans l'ouvrir, puis j'ai ouvert et ... Aucun n'a essayer de sortir. Ca fait 1 mois qu'ils ne bougent pas d'ailleurs, je veux arrêter l'expérience mais je sais pas quoi en faire

