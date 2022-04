Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une balle de golf dans un nid d'oies 4 #1

Un joueur de golf a malencontreusement envoyé sa balle dans le nid d'un couple de bernaches du Canada.





I hit a golf ball an inch from a goose's nest today

Aujourd'hui 20:58:37