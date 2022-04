Il y a des choses plus importantes

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5803 Karma: 4699

Une jurée explique qu'elle a des choses plus importantes à faire que de passer 1 mois à faire son devoir citoyen. Elle a été désignée jurée pour le procès de Nicolas Cruz, 23 ans, plaindant coupable du meurtre de 14 élèves et 3 enseignants dans le lycée Marjory Stoneman Douglas le 14 février 2018.



Juge Elizabeth Scherer préférera se passer d'elle. On la comprend.





Woman Says Sugar Daddy Needs Her More Than Parkland Jury

Contribution le : Aujourd'hui 10:07:16