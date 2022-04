Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45633 Karma: 23316 Un homme caresse le dos d'un gavial du Gange. Mauvaise idée.



Grobreaker Re: Caresser un gavial du Gange

Je suis accro Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 643 Karma: 372 Ah ouais rapide la bestiole

Kilroy1 Re: Caresser un gavial du Gange

J'ai sursauté !

@alfosynchro a écrit:

J'ai sursauté !

Pareil

