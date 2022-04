Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Esturgeon géant au Canada 2 #1



Contribution le : Aujourd'hui 16:45:27

THSSS Re: Esturgeon géant au Canada 2 #2



En fait il fait 7,5 cm. Juste assez pour une friture ! la profondeur plus le ralenti font qu'il semble gros.

Contribution le : Aujourd'hui 17:01:08

Le_Relou Re: Esturgeon géant au Canada 0 #3





si oui , autre vidéo du bestiau : 3,3 mètres pour un poids de plus de 270 kilos





Je sais pas si c'est lié à ça si oui , autre vidéo du bestiau : 3,3 mètres pour un poids de plus de 270 kilos

Fishing Guide Catches 10-Foot Long Sturgeon in British Columbia River

Contribution le : Aujourd'hui 17:37:05