THSSS Confrontation en Chine 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2161 Karma: 5148 Mais quel triste monde.

Un homme tenu à distance avec des fourches, en rapport avec la Covid et le couvre-feu.



Homme:"Je ne suis pas un assassin, je ne vous ai pas attaqué"

"pourquoi vous me traitez avec des batons?"



Autorité:"Vous n'avez blessé personne, mais vous ??? les gens"



Contribution le : Aujourd'hui 17:12:38

Gog077 Re: Confrontation en Chine 0 #2

Je suis accro Inscrit: 01/07/2015 19:03 Post(s): 1276 Karma: 643 J'ai l'impression de regarder half-life 2 IRL. Ça me fait flipper...

Contribution le : Aujourd'hui 17:18:36

gazeleau Re: Confrontation en Chine 0 #3

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5806 Karma: 4714 Je vois que chez eux aussi, ça a permis de faire naitre plein de petits chefs.



Et puis les fourches pour tenirà distance, ... mais ça cherche à en venir aux mains quand même.

Contribution le : Aujourd'hui 17:26:33