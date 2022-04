Taser Taser Taser

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1067 Karma: 518



Il a le visage qui pisse le sang. Arme électrique ou létale, il y a toujours moyen de faire une bavure. Bravo les gars.

Bah tu fais comment pour arrêter un coupable, sans trop de risque sachant que le mec a détalé comme un lapin ?

Bah Taser.





Tu fais du sport vu que ton taf c'est entre autres d’être prêt à courir , tellement prêt que tu ne laisse pas un "coupable" ( partons du principe qu'il l'est ) sans surveillance au calme.

C'est une arme et pas juste un paralysant pour méchant.



Selon l'ONG, ( amnesty) entre 2001 et décembre 2008, 351 personnes ont trouvé la mort après avoir subi une décharge de Taser. 90% de ces victimes n'étaient pas armées lorsqu'elles ont fait l'objet de l'impulsion électrique.



Le problème, je l'ai souligné.



Juste pour info, il avait un pistolet chargé (bon en .22 mais quand même) caché sur lui et c'est la raison pourquoi il essayait de fuir.





Le pire c'est qu'il a peut-être le droit d'en avoir une Citation :Tu fais du sport vu que ton taf c'est entre autres d’être prêt à courir , tellement prêt que tu ne laisse pas un "coupable" ( partons du principe qu'il l'est ) sans surveillance au calme.C'est une arme et pas juste un paralysant pour méchant.Citation :Le problème, je l'ai souligné.edit___Citation :Le pire c'est qu'il a peut-être le droit d'en avoir une

