THSSS Sauvetage d'un homme avalé par un crocodile 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2163 Karma: 5151 Un homme a été sauvé in-extremis d'une mort certaine grâce à la présence d'esprit de ses amis.



Contribution le : Aujourd'hui 18:26:21

Skwatek Re: Sauvetage d'un homme avalé par un crocodile 1 #3

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45636 Karma: 23321 Je croyais que le titre était exagéré, mais non. Incroyable !



@LeFreund : Si l’homme avait été avalé par un pouce, le doute serait permis. Mais là, non.

Contribution le : Aujourd'hui 18:31:07

Cyril-Fiesta Re: Sauvetage d'un homme avalé par un crocodile 0 #4

Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 630 Karma: 392 Il n'a jamais été dit dans le titre que c'était un crocodile vivant, donc je suis pas déçu

Contribution le : Aujourd'hui 18:42:18