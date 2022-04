Options du sujet Imprimer le sujet

iLikeTurtles geoguessr/tusmo/skribbl 1 #1

Je suis accro Inscrit: 20/12/2007 22:59 Post(s): 1451 Karma: 57 Hello,



Je cherche des jeux intéressant dans le genre de ceux que j'ai mis dans le titre. (jeux gratuits dans navigateur web)



Je ne cherche pas un jeu en précis mais à découvrir vos coups de cœur.



PS à jouer a plusieurs de préférence



Thankss

Contribution le : Aujourd'hui 20:39:44

Mitri Re: geoguessr/tusmo/skribbl 2 #2

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 9854 Karma: 1014 Cemantix pour haïr la vie un peu plus tout les jours

Contribution le : Aujourd'hui 20:54:41

iLikeTurtles Re: geoguessr/tusmo/skribbl 0 #3

Je suis accro Inscrit: 20/12/2007 22:59 Post(s): 1451 Karma: 57 Hahah merci, cemantix oui et non

Contribution le : Aujourd'hui 21:57:41