La police de San Francisco arrête une voiture autonome.

Seth Weintraub - Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (viaLa



La police de San Francisco a tenter d'arrêter un voiture autonome (sans conducteur) à un feu rouge. Mais la voiture est repartie laissant penser à la police qu'elle tentait de fuir. L'exploitant de la voiture à expliquer qu'il n'en était rien, la voiture s'est simplement mise à un endroit ou le contrôle pourrait se faire sans danger.





