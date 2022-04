Londres bombardée, vidéo de sensibilisation de la guerre en Ukraine

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33680 Karma: 11510





(Little) Think Tank - [ RUSSIE | UKRAINE ] Londres succède à Paris et Berlin en devant le siège d’une campagne de communication ukrainienne.



Il s'agit d'une vidéo qui suit celle à Berlin et Paris. (Little) Think Tank - [RUSSIE |UKRAINE ]Londres succède à Paris et Berlin en devant le siège d’une campagne de communication ukrainienne.Il s'agit d'une vidéo qui suit celle à Berlin et Paris.

Contribution le : Aujourd'hui 09:32:51