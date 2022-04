Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau Quand tu veux la place devant ton palace ... 1 #1

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5810 Karma: 4728





video danneggiamento auto con ascia



Désolé pour la quali de la vidéo, c'est un réupload. Plus d'info ici :



Edit: @CrazyCow La vidéo est meilleure sur 20 minutes :



Le gars s'est acharné pendant une minute sur le carosse. Il récidivait. Même véhicule. Il a été dénoncé à la police par le voisinnage. .. mais que quelqu'un a eu l'outrequisance de s'y garer.video danneggiamento auto con asciaDésolé pour la quali de la vidéo, c'est un réupload. Plus d'info ici : https://www.corrieredellosport.it/news/motori/news-motori/2022/04/11-91782727/il_vicino_lascia_l_auto_davanti_al_suo_portone_prende_un_ascia_e_gliela_distrugge_video (café du commerce)Edit: @La vidéo est meilleure sur 20 minutes : https://www.20min.ch/fr/video/il-craque-et-fracasse-une-voiture-a-coups-de-hache-838646004502

Contribution le : Aujourd'hui 10:13:23