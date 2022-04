Je masterise ! Inscrit: 13/08/2008 11:42 Post(s): 3982 Karma: 2256



En publiant le résultat de son travail, hier, il sait très bien qu'il est dur de se réjouir de la beauté de ses images, mais les considère comme un rappel que la paix est toujours une chose fragile qu'il ne faut pas prendre pour acquise. Kyiv Forever | Київ назавжди | Kiev from above in 4kL'été dernier, le réalisateur de Timelapse Hyperlapse en Tilt-Shift (effet maquette), Joerg Daiber, était à Kyiv, en Ukraine pour réaliser, comme a son habitude, un film court sur la beauté des lieux. Ce qu'il ne savait bien sur pas c'est que quelques mois plus tard, la ville allait être bien abimée par les bombes et missiles Russes.En publiant le résultat de son travail, hier, il sait très bien qu'il est dur de se réjouir de la beauté de ses images, mais les considère comme un rappel que la paix est toujours une chose fragile qu'il ne faut pas prendre pour acquise.

