Pepe le chihuahua chanteur

Pepe le chien aime chanter

Pepe the Singing Chihuahua || ViralHog





Pepe the Singing Chihuahua || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 15:27:50

Mais achevez le, on voit bien qu'il souffre...

...

...

...

Ah non, il chante...

Edit: en vrai il a une déformation ce chien, vous ne croyez pas?

...

...

...

Ah non, il chante...



Edit: en vrai il a une déformation ce chien, vous ne croyez pas?

Contribution le : Aujourd'hui 15:36:55