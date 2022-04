Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Ce chiot doit avoir la rage 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2172 Karma: 5161 Un bête féroce montre des signes évidents d'agressivité.

Ne pas mettre la main si vous tenez à vos doigts !!!



Vous navigateur est trop vieux

chiot lit aboie

Contribution le : Aujourd'hui 17:37:42