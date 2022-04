Options du sujet Imprimer le sujet

Remkage Marseille : des jeunes aident des policiers bloqués dans une voiture retournée 4 #1

Marseille : des jeunes aident des policiers bloqués dans une voiture retournée

mikeldj Re: Marseille : des jeunes aident des policiers bloqués dans une voiture retournée 0 #2

Pis à la longue, à force de les voir, les policiers c'est des potes bah ils ont l'habitude, normalement ils le font juste dans l'autre sens.Pis à la longue, à force de les voir, les policiers c'est des potes

