Passage de barrière difficile

Il y a des jours comme ça, il ne faudrait pas se lever...

La voiture a été arrêtée 17 km plus loin et mise en garde à vue pour tentative de meurtre et délit de fuite.



voiture barrière vaches homme accident avance toute seule

Contribution le : Aujourd'hui 06:39:51