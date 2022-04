echange de vélo

Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 26/05/2014 10:14 Post(s): 1099 Karma: 4062 un cycliste pro en stage au Rwanda échange son vélo contre un vélo-taxi



Rein Taaramäe entrenando por las calles de Rwanda

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5816 Karma: 4732 il a de l'endurance, le taximan ! Ca prouve que parler pendant l'effort, ça développe les poumons.

