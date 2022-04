Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Surprise lors de l'abattage d'un arbre 3 #1

Kodak Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 13487 Karma: 13342

La fin va vous surprendre car aucune maison n'est détruite

Contribution le : Aujourd'hui 15:01:02

Asmodee88 Re: Surprise lors de l'abattage d'un arbre 1 #2

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 801 Karma: 674 le pauvre ca a du lui faire bizarre j'espère qu'il c'est pas faits mal

Contribution le : Aujourd'hui 15:05:00

gazeleau Re: Surprise lors de l'abattage d'un arbre 0 #3

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5827 Karma: 4736

@Yazguen a écrit:

La fin va vous surprendre car aucune maison n'est détruite





Il y en a un qui n'est pas de cet avis. ça lui coûte 30% des noix, noisettes et baies qu'il ramasse, et pour 18 ans encore. Citation :Il y en a un qui n'est pas de cet avis. ça lui coûte 30% des noix, noisettes et baies qu'il ramasse, et pour 18 ans encore.

Contribution le : Aujourd'hui 15:23:42