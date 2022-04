Index des forums Koreus.com Tout le sport Spot de freestyle drone FPV à échanger Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



SteamyRappa Spot de freestyle drone FPV à échanger 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 15:21:49 Post(s): 1



C'est mon premier post ici, je penses que je peux trouver des amateurs de cette pratique ^^



Je suis dans le val d'oise et je pratique le vol de drone en FPV, je suis a la recherche de lieux abandonnés / désaffectés ou de lieux qui se prete bien au vol freestyle de drone.



Je sais bien que les lieux ne se partagent pas trop pour éviter les fortes afluence (c'est le meme genre que pour les lieux d'exploration urbaine). En tout cas je suis partant pour un échange si certains d'entre vous en ont



Merci et bonne journée ! Hey salut !C'est mon premier post ici, je penses que je peux trouver des amateurs de cette pratique ^^Je suis dans le val d'oise et je pratique le vol de drone en FPV, je suis a la recherche de lieux abandonnés / désaffectés ou de lieux qui se prete bien au vol freestyle de drone.Je sais bien que les lieux ne se partagent pas trop pour éviter les fortes afluence (c'est le meme genre que pour les lieux d'exploration urbaine). En tout cas je suis partant pour un échange si certains d'entre vous en ontMerci et bonne journée !

Contribution le : Aujourd'hui 15:33:20



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo