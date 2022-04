Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45651 Karma: 23333

Une grue du Canada donne des coups de bec contre la porte vitrée d'une agence à Melbourne, en Floride.





‘I Cannot Help You, Sir’: Crane Knocks on Office Door

Contribution le : Aujourd'hui 16:58:51