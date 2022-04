Kéké à tout âge

Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1

Kilroy1

Dodge Viper Crashes During Street Race || ViralHog

THSSS

ahahah ! il avait pas mis les bons pneus !!!!!

Sa voiture a voulu lui donner un indice.

haricot

Je me souviens du jeu viper racing ,

les voitures étaient incontrôlables

lsdYoYo

Pas facile à voir, mais j'ai l'impression que le contre-braquage est quasi-inexistant. Pourtant, ça ne s'est pas passé si vite.

lsdYoYo

Je repense à un excellent commentaire d'un koreusien :

Il y a ceux qui pensent maitriser - 70%,

ceux qui maitrisent un peu - 20%,

et les 10% qui restent qui maitrisent réellement et donc ne se livrent pas à ce genre de bêtises dangereuses.

