Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2179 Karma: 5178 Un ours se gratte les fesses sur une table.

Et quand la table est bonne, tu te grattes aussi le dos...



Contribution le : Aujourd'hui 20:10:06